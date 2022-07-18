Кадыров увидел необходимость в размещении систем ПВО в Чечне

Современные условия диктуют необходимость размещения систем противовоздушной обороны в Чеченской Республике. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Рамзан Кадыров.

По его словам, оптимальным местом для систем ПВО может стать танковая часть в Шалинском районе.

«Нам необходимы упреждающие тактические меры, так как от врага можно ожидать чего угодно в любой момент. Россия чтит каноны ислама, поэтому мы, мусульмане, должны защищать интересы страны в любой точке мира», — написал политик.

Помимо этого, Кадыров рассказал о новом полку спецназначения «Север-Ахмат», сформированном в Чечне.

«В состав подразделения вошли бойцы, имеющие опыт боевых действий на Украине и в Сирии. Это очень востребованная в современных реалиях боевая структура, как укомплектованные батальоны „Юг-Ахмат“, „Запад-Ахмат“ и „Восток-Ахмат“», — заключил чеченский лидер.

Ранее Кадыров сообщил, что еще одной задачей специальной операции РФ на Украине является уничтожение террористов, сбежавших в свое время в эту страну из Чечни.