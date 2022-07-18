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    18 июля 2022, 10:07

    Кадыров увидел необходимость в размещении систем ПВО в Чечне

    Глава Чечни Кадыров заявил о необходимости размещения систем ПВО в Шалинском районе

    Максим Зинкин

    Современные условия диктуют необходимость размещения систем противовоздушной обороны в Чеченской Республике. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Рамзан Кадыров.

    По его словам, оптимальным местом для систем ПВО может стать танковая часть в Шалинском районе.

    «Нам необходимы упреждающие тактические меры, так как от врага можно ожидать чего угодно в любой момент. Россия чтит каноны ислама, поэтому мы, мусульмане, должны защищать интересы страны в любой точке мира», — написал политик.

    Помимо этого, Кадыров рассказал о новом полку спецназначения «Север-Ахмат», сформированном в Чечне.

    «В состав подразделения вошли бойцы, имеющие опыт боевых действий на Украине и в Сирии. Это очень востребованная в современных реалиях боевая структура, как укомплектованные батальоны „Юг-Ахмат“, „Запад-Ахмат“ и „Восток-Ахмат“», — заключил чеченский лидер.

    Ранее Кадыров сообщил, что еще одной задачей специальной операции РФ на Украине является уничтожение террористов, сбежавших в свое время в эту страну из Чечни.