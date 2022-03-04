Кадыров: спецоперацию на Украине нужно довести до полного разгрома националистов

Специальную военную операцию российских войск на Украине необходимо довести до полного разгрома неонацистов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Политик признал, что для него стало очевидно, что российская армия на Украине встречается не просто с бандеровцами, а безжалостными убийцами, погрузившими страну во мрак.

Украинская сторона не чурается использовать в пропаганде самые грязные информационные приемы, выдавая откровенную ложь за правду. Кадыров признался, что окончательно убедился в том, что националисты на Украине готовились к нападению на Россию.

«Мы их опередили, и это спасло сотни тысяч, а может, и миллионы жизней. Спецоперацию непременно надо довести до полного разгрома последователей Бандеры», — заявил он.

Чеченский лидер призвал президента Владимира Путина не давать Украине никаких уступок в переговорах, поскольку у России есть все силы, чтобы завершить начатое.

Девятый день подряд продолжается военная операция на Украине. Основными ее задачами Путин назвал демилитаризацию и денацификацию соседней страны.