Кадыров сообщил об успешных атаках по ВСУ в ЛНР
Глава Чечни Кадыров сообщил об успешных ударах по позициям ВСУ в Северодонецке
Российские вооруженные силы нанесли успешные атаки артиллерией по позициям ВСУ в районе населенного пункта Северодонецк в Луганской Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Российскими реактивными системами залпового огня и истребителями активно подавляются укрепленные опорные пункты украинских националистов. Бено доложил об успешной атаки артиллерии в районе Северодонецка», — написал он.
Ранее политик отметил, что методы борьбы чеченских подразделений с украинскими националистами нельзя назвать деликатными.
Он добавил, что четкое и пошаговое выполнение боевой задачи поможет избежать потерь среди личного состава и помогает быстро уничтожать формирования боевиков.