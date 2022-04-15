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    15 апреля 2022, 12:53

    Кадыров сообщил об успешных атаках по ВСУ в ЛНР

    Глава Чечни Кадыров сообщил об успешных ударах по позициям ВСУ в Северодонецке

    Максим Зинкин

    Российские вооруженные силы нанесли успешные атаки артиллерией по позициям ВСУ в районе населенного пункта Северодонецк в Луганской Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

    «Российскими реактивными системами залпового огня и истребителями активно подавляются укрепленные опорные пункты украинских националистов. Бено доложил об успешной атаки артиллерии в районе Северодонецка», — написал он.

    Ранее политик отметил, что методы борьбы чеченских подразделений с украинскими националистами нельзя назвать деликатными.

    Он добавил, что четкое и пошаговое выполнение боевой задачи поможет избежать потерь среди личного состава и помогает быстро уничтожать формирования боевиков.