Кадыров сообщил об отправке очередного отряда добровольцев на Украину

На Украину из Чечни отправили очередной отряд добровольцев для участия в специальной операции по денацификации и демилитаризации этой страны. Об этом сообщил чеченский лидер Рамзан Кадров в своем Telegram-канале.

Добровольцы со всей страны прошли полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе. Обучение проводили профессиональные инструкторы.

«Сотни настоящих патриотов со всей страны в ближайшее время прибудут в зону дислокации и вступят в схватку с бандеровской и националистической нечистью», — написал Кадыров.

В путь отряд проводили председатель парламента Чечни Магомед Даудов и министр внутренних дел республики Руслан Алханов.

Ранее Рамзан Кадыров высмеял слухи, что он якобы намерен ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского. Глава Чечни отметил, что украинский лидер «нам не мешает» и его «отравят свои же».