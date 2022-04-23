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    23 апреля 2022, 00:56

    Кадыров сообщил об отправке очередного отряда добровольцев на Украину

    Глава Чечни Кадыров: на Украину отправился очередной отряд добровольцев

    Полина Созыкина

    На Украину из Чечни отправили очередной отряд добровольцев для участия в специальной операции по денацификации и демилитаризации этой страны. Об этом сообщил чеченский лидер Рамзан Кадров в своем Telegram-канале.

    Добровольцы со всей страны прошли полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе. Обучение проводили профессиональные инструкторы.

    «Сотни настоящих патриотов со всей страны в ближайшее время прибудут в зону дислокации и вступят в схватку с бандеровской и националистической нечистью», — написал Кадыров.

    В путь отряд проводили председатель парламента Чечни Магомед Даудов и министр внутренних дел республики Руслан Алханов.

    Ранее Рамзан Кадыров высмеял слухи, что он якобы намерен ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского. Глава Чечни отметил, что украинский лидер «нам не мешает» и его «отравят свои же».