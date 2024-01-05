Мир 05 января 2024, 01:47 Кадыров сообщил о визите в Чечню экс-морпеха США Скотта Риттера Кадыров: бывший морпех и разведчик США Скотт Риттер посетил Чечню РИА «Новости»

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Бывший морской пехотинец и разведчик армии США прибыл с делегацией в столицу Чеченской Республики — город Грозный. Об этом глава региона Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

В аэропорту американского военного встретил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Вместе они побывали в Российском университете спецназа, Аэродинамическом комплексе Goodsky, на полигоне РУС и в мечети «Гордость мусульман» в городе Шали.

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«В ходе непринужденного разговора они (Скотт Риттер и Ахмет Дудаев — прим. ред.) обсудили ситуацию в мире и специальную военную операцию на Украине. Скотт Риттер широко известен своей последовательной критикой внешней политики США, а также действий украинской стороны», — написал Кадыров.

Он поблагодарил Риттера за визит в Чечню и выразил надежду, что эта поездка поможет ему «сформировать мнение» о республике и ее вкладе в СВО.