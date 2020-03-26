Кадыров решил вопрос с эвакуацией россиян из ОАЭ

Рамзан Кадыров смог договориться властями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о вывозе двух тысяч россиян. Граждане оказались запертыми в Эмиратах из-за распространения коронавируса.

Росавиация обратилась к Кадырову с просьбой оказать содействие в получении разрешения на вывоз российских граждан, пишет ТАСС со ссылкой на близкий к росавиации источник.

«Вчера проходили переговоры с руководством ОАЭ, и сегодня они дали одобрение на вывоз застрявших туристов», — отметил собеседник.

Переговоры вели МИД РФ, посольство в ОАЭ и Росавиация с Минтрансом. Росавиация отметила, что большую роль главы Чечни в переговорах с арабскими партнерами.

«Глава Росавиации Александр Нерадько выражает благодарность Рамзану Кадырову за его содействие и участие в решении вопроса получения разрешения для российских авиакомпаний на выполнение вывозных рейсов с целью транспортировки граждан Российской Федерации на Родину», — сообщила советник Федерального агентства воздушного транспорта Елена Михеева.

Она также отметила большой вклад посольства РФ в ОАЭ в этом решении.

Ранее более тысячи россиян оказались заперты в аэропорту Дубая. Они не могут вернуться на родину. Четыре запланированных рейса для вывоза россиян авиакомпании FlyDubai отменили.