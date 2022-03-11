Кадыров развенчал «подлый миф» о гибели чеченского офицера Бисаева

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров развеял «еще один подлый миф» о смерти чеченского офицера Анзора Бисаева. Слух распространяют «бандеровцы и чеченоговорящие шайтаны», пояснил Кадыров в своем Telegram-канале.

«Они не могут ничего поделать с нашими бойцами на поле боя и поэтому, потеряв мужское достоинство, начинают подло обзванивать их родственников», — заметил глава республики.

По его словам, командир ОМОН «Ахмат-Грозный» УФСВНГ РФ по ЧР Бисаев «жив, здоров и передает всем россиянам привет».

Рамзан Кадыров также сообщил, что семьям чеченских бойцов помогли в рамках благотворительной акции. Родственники участников специальной операции получили продуктовую помощь и от 20 до 100 тысяч рублей. Народы Чеченской Республики «искренне поддерживают своих бесстрашных сынов, которые принимают участие в специальной операции по освобождению жителей ДНР, ЛНР и всей Украины», подчеркнул Кадыров.

Ранее, 9 марта, глава ЧР выложил видео с продвижением чеченских бойцов во время спецоперации. Он рассказал о новой боевой задаче в связи с поступлением информации о расположении бандеровских групп, которые «недавно побросали свои позиции, ретировались с поля и спасались бегством».