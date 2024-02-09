09 февраля 2024, 23:20
Кадыров рассказал о шокирующей реакции американцев на интервью Путина Карлсону
Кадыров: интервью Путина Карлсону вызвало шок у американцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал шокирующей реакцию простых американцев на интервью российского президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Свое мнение он опубликовал в Telegram-канале.
«После выхода интервью мне стала интересна реакция простых американцев. <…> И эта реакция шокирующая. Для большинства из них простые истины, которые мы знали с самого начала проведения СВО, стали настоящим откровением», — заявил Кадыров.
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Чеченский глава посчитал интересным интервью. По его словам, Путин говорил доступным языком, не использовал суфлера, подсказок и шпаргалок. Президенту даже не понадобилась подготовка.
Глава США Джо Байден, в свою очередь, «сам же себя добил унылым экстренным выступлением», заявил Кадыров. Речь американского лидера прошла в «маразматической манере», которая уже стала привычной для жителей Штатов.
После выхода интервью Путина Карлсону Байден экстренно обратился к нации. В выступлении он ответил на обвинения спецпрокурора Роберта Гура по поводу неправильного хранения секретных документов и провалов в памяти президента. Глава Америки заявил, что с его умственными способностями все в порядке, однако в этой же речи снова допустил грубую ошибку, назвав президента Мексики чужим именем.
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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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