Кадыров рассказал, кто познакомил его с Путиным

Рамзан Кадыров и президент России Владимир Путин впервые встретились 20 лет назад в Сочи. Будущего главу Чечни познакомил с главой государства отец Кадырова.

Чеченский лидер сопровождал первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова в поездке. Об этом Рамзан Кадыров рассказал в прямом эфире в Instagram.

«В последующем были встречи также в Моздоке, в Гудермесе», — уточнил глава Чечни.

В марте Кадыров поддержал поправку, предложенную Валентиной Терешковой. Политик подчеркнул, что в 2024-м Владимиру Путину нужно баллотироваться в президенты. Чеченский лидер напомнил, что Путин восстановил страну, когда она была «на грани развала».

По мнению Терешковой, из Конституции следует убрать ограничение по количеству президентских сроков для одного человека. Это позволило бы Путину принимать участие в выборах в 2024-м. Сам глава государства заметил, что не стоит идти на подобный шаг. У людей должны быть гарантии регулярной сменяемости власти.

Позже Владимир Путин согласился на внесение поправки с некоторыми условиями. Он подчеркнул, что в случае принятия такого решения парламентом его соответствие основному закону России должен проверить Конституционный суд.