Мир 04 декабря 2023, 02:38 Кадыров призвал военных Украины одуматься и не идти на смерть РИА «Новости»

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Украинским военным не следует идти на верную гибель, выполняя приказы высшего руководства. Об этом заявил лидер Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Несмотря на это и отсутствие какого-либо продвижения в этом направлении (на западной окраине Клещеевки — прим. ред.), украинское командование продолжает слать под наш огонь живую силу. Пора бы украинцам одуматься и перестать идти на верную смерть, выполняя приказы своего преступного командования», — написал он.

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По словам чеченского главы, на этом направлении ВСУ несут ежедневные потери благодаря слаженной и грамотной работе отряда «Шустрый» из спецназа «Ахмат». Он поблагодарил российских бойцов за эффективное выполнение задач в рамках специальной военной операции.

Ранее Рамзан Кадыров заявил об отправке трех тысяч бойцов Чечни в зону СВО. Он отметил, что военные способны выполнить приказ любой сложности с учетом высокого уровня боевой подготовки, оснащения, твердой и нерушимой мотивации.