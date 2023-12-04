04 декабря 2023, 02:38
Кадыров призвал военных Украины одуматься и не идти на смерть
Украинским военным не следует идти на верную гибель, выполняя приказы высшего руководства. Об этом заявил лидер Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
«Несмотря на это и отсутствие какого-либо продвижения в этом направлении (на западной окраине Клещеевки — прим. ред.), украинское командование продолжает слать под наш огонь живую силу. Пора бы украинцам одуматься и перестать идти на верную смерть, выполняя приказы своего преступного командования», — написал он.
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По словам чеченского главы, на этом направлении ВСУ несут ежедневные потери благодаря слаженной и грамотной работе отряда «Шустрый» из спецназа «Ахмат». Он поблагодарил российских бойцов за эффективное выполнение задач в рамках специальной военной операции.
Ранее Рамзан Кадыров заявил об отправке трех тысяч бойцов Чечни в зону СВО. Он отметил, что военные способны выполнить приказ любой сложности с учетом высокого уровня боевой подготовки, оснащения, твердой и нерушимой мотивации.
Чечня
Рамзан Кадыров
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Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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