Кадыров призвал украинских военных сдаться в плен

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал украинских военных сдаваться в плен. Данное заявление политик сделал в своем Telegram-канале. По мнению Кадырова, этот вариант является «верным решением».

«Я призываю бойцов армии Украины взяться за ум, принять верное решение, связаться с нашими командирами и сдаться в плен. Не упускайте возможность, пока она у вас есть», — заявил глава Чечни.

Он также отметил, что военным стоит воспользоваться предложенным шансом, чтобы «в конечном итоге вернуться к своим семьям».

Кадыров рассказал о пленных бойцах Нацгвардии Украины, которые сдались в городе Рубежное. По словам чеченского политика, военные «сами не понимают, за что вышли сражаться и что происходит».

«Даже не в курсе, как Запад использует Зеленского и всю Украину. Этих молодых солдат преступные власти нацистов больше не отправят на убой», — написал Кадыров.

Он опубликовал видеокадры допроса пленных украинских военнослужащих, где один из них сообщает, что боевой дух среди солдат ВСУ «ниже среднего».

По словам главы Чечни, он больше не собирался предлагать украинцам капитулировать, но «глядя на этих двух бедолаг, решил сделать это еще раз».

Ранее Кадыров рассказал о сотнях добровольцев из российских регионов, которые приезжают в Грозный для участия в спецоперации на Украине. География желающих — от Камчатского края до Москвы. Некоторые из них, чтобы войти в боевой резерв, принимают ислам.