Мир 05 января 2024, 16:24 Кадыров предложил США необычную сделку Кадыров предложил США снять санкции с его родственников в обмен на солдат ВСУ РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил властям США снять санкции с его родственников в обмен на пленных солдат ВСУ. Список он передал экс-разведчику США Скотту Риттеру, прибывшему в Грозный. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Есть интересное предложение для нашего гостя», — заявил Кадыров.

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Он пояснил, что чеченские военнослужащие вяли в плен украинских солдат в Донецке и Луганске. Глава республики готов обменять бойцов ВСУ, если США снимут санкции с его матери и дочерей. Кадыров заявил, что даже не против, если американцы введут новые санкции против него самого.

Предложение чеченский лидер озвучил на построении силовиков в Грозном. Там же показали обращение военнопленных, которые попросили снять санкции с «лошадей, самолета» Кадырова.

Омбудсмен Татьян Москалькова отмечала, что Россия вернула 75 из 248 военнослужащих без обмена. По ее словам, возвращение российских военнослужащих домой стало возможным благодаря руководству страны.