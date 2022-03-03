Кадыров предложил ВСУ награду за командиров батальона «Азов»*

Рамзан Кадыров обратился к руководителям Вооруженных сил и Совету безопасности Украины с предложением выдать ему командиров батальонов «Азов»* за награду в 500 тысяч долларов за каждого. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что обращается сейчас не как глава российского региона, а доброволец от имени патриотов России, которые готовы заплатить награду.

«Вы образованные и грамотные люди, должны были разобраться в ситуации и встать бок о бок с российскими подразделениями, чтобы вышвырнуть нацистскую нечисть с территории Украины. Но почему-то вы больше испугались бандеровцев», — написал он.

Глава Чечни отметил, что рядом с российскими военными страх пропадет, а решение о выдаче руководителей батальонов остановит потери среди военных.

«Зеленскому же нужно одуматься и понять, что его не спасут никакие бункеры. Он лично несет ответственность за гибель украинских солдат и будущее своего народа. Выход из ситуации один — полное выполнение условий российской стороны», — подытожил Кадыров.

Сегодня Кадыров опубликовал видео с захваченной украинской военной базы, которая перешла в руки чеченского спецназа под руководством Хусейна Межидова. Военный рассказал, что разгромил батальон украинских националистов в рамках спецоперации по демилитаризации Украины.



*«Азов» — экстремистское объединение, запрещенное в России.