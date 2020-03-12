Кадыров пообещал закинуть Емельяненко в подвал за проигрыш

Бойцу ММА Александру Емельяненко может дорого обойтись поражение в поединке с Магомедом Исмаиловым. В случае проигрыша глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал спортсмену закинуть его в подвал.

Емельяненко попросил Кадырова не переживать за исход встречи с Исмаиловым, на что и получил такой ответ. Разговор с чеченским лидером боец опубликовал в Instagram.

«Если проиграешь, я тебя в подвал закину», — предупредил Кадыров.

В беседе со спортсменом глава Чечни дал Емельяненко несколько советов. Он считает, бойцу нужно поработать над защитой от тейкдаунов. Сам россиянин считает, что ему хватит один раз «зацепить» соперника.

Кадыров добавил, что наблюдал за бойцом и пришел к выводу, что тот занимается не спортом, а физкультурой. Емельяненко не стал спорить с политиком.

«Рамзан всегда прав. Занимаюсь спортом, чтобы здоровым людям доказывать, что додики тоже на что-то способны», — парировал он.

Спарринг между Александром Емельяненко и Рамзаном Кадыровым состоялся в конце февраля. Позже боец ММА поделился кадрами с со своей совместной тренировки с чеченским лидером, признавшись, что били его «жестко, с обеих рук».