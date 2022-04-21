Кадыров пообещал взять «Азовсталь» под полный контроль «уже сегодня»

Мариупольский завод «Азовсталь» окажется под контролем российских войск уже 21 апреля. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Хочу поделиться с вами радостной новостью. Уже сегодня до обеда или после „Азовсталь“ будет полностью под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Все готово — стратегия, воины, только нужно время и все. Ну, как вам моя новость?» — спросил Кадыров.

Озвученную информацию чеченский лидер назвал неприятной для Запада. Но «нормальных людей, которые хотят жить в мире и согласии», она, наоборот, порадует: никто больше не будет «убивать и мучать людей», пропадут «шайтаны-нацики-бандерлоги».

«Я вам говорил, вы мне не поверили. Надо было раньше сдаваться. И все-таки мы воины, а воин — самый добрый человек. И если вы посчитаете нужным с утра сложить оружие, я уверен, что руководство Вооруженных сил во главе с Верховным главнокомандующим примет правильное решение», — подчеркнул Кадыров.

Ранее Минобороны РФ заявило, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения из «Азовстали».