Кадыров пообещал миллион долларов за сведения о боевиках из Чечни на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о готовности выплатить миллион долларов за информацию о расположении «батальонов шейха Мансура и Дудаева».

«Я объявляю миллион долларов (есть меценат, который готов пожертвовать) тому, кто скажет, где находится этот так называемый шейх-мансуровский и дудаевский батальон», — сказал Кадыров в аудио-сообщении, которое было размещено в его Telegram-канале.

Эти люди, как подчеркнул глава Чечни, должны или быть уничтожены, или встать на колени и просить прощения у своего народа.

Кадыров накануне, 25 апреля, сообщил об освобождении города Рубежное в ЛНР. По словам главы Чечни, последняя оставшаяся группа националистов бросила укрепленные позиции и ушла из зоны боевых действий. Также Кадыров поздравил мирных жителей города с освобождением от преступного режима.

На прошлой неделе из Чечни отправили очередной отряд добровольцев для участия в специальной операции. Добровольцы прошли полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе. Обучение проводили профессиональные инструкторы, отметил Кадыров.