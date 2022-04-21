Кадыров показал видео боев с участием СОБР «Ахмат»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram кадры работы СОБР «Ахмат» по зачистке Донбасса и Украины. Кадыров назвал «Ахмат» одним из самых боеспособных подразделений Росгвардии.

«Бойцы встретили сильное огневое сопротивление бандитов, сопровождающееся работой вражеских снайперов. Действовать в такой обстановке под шквальным огнем неприятеля сложно, тем более, когда ты в прицеле у затаившегося стрелка. Но наши воины вычислили снайперскую позицию и сокрушительным огнем подавили ее, перейдя в наступление», — рассказал глава ЧР.

Он добавил, что на огневых позициях «дорого каждое верное действие», которое принесло точное попадание в цель. От слаженной работы личного состава зависит исход боя с «ожесточенно огрызающимся противником».

Кадыров констатировал, что за восемь лет «бандиты» подготовили почву для ведения боевых действий: укрепили позиции различными инженерными коммуникациями, подготовили бойцов для «террористических вылазок». Однако ВС РФ уверенно продвигаются вперед.

Дух российских бойцов сломать невозможно, отметил Кадыров. Врагов России, по его мнению, «ждет бесславный конец».