Работа по зачистке зданий промзоны «Азовстали» продолжается, подробности об этом опубликованы в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

На видео чеченский военнослужащий демонстрирует трофеи, добытые при зачистке завода. «Азовсталь» — один из самых крупных промышленных объектов ДНР, украинские националисты использовали его в качестве базы, они превратили его в «приличный укрепрайон».

«Но одного обстоятельства бандиты не учли — чем сложнее боевая задача для наших бойцов, тем яростнее их атаки и продуманнее действия», — написал Кадыров под видео.

Глава Чечни отметил, что совместные усилия воинов ЧР и силовых структур ДНР привели к успеху. Во время операции в одном из цехов они «затрофеили» три единицы боевой техники.

«Нет у нациков никаких шансов. До них это слабо доходит, но ничего, мы все равно всех вылечим!», — заявил Кадыров.

Националисты батальона «Азов»*, укрывшиеся в стенах завода, расстреливали в спину украинских бойцов, которые решили сдаться в плен. Кадры об этом опубликовала Народная милиция ДНР.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.