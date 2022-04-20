Кадыров показал трофейную технику, добытую при зачистке «Азовстали» от националистов
Глава Чечни Кадыров рассказал о зачистке «Азовстали» от украинских националистов
Работа по зачистке зданий промзоны «Азовстали» продолжается, подробности об этом опубликованы в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.
На видео чеченский военнослужащий демонстрирует трофеи, добытые при зачистке завода. «Азовсталь» — один из самых крупных промышленных объектов ДНР, украинские националисты использовали его в качестве базы, они превратили его в «приличный укрепрайон».
«Но одного обстоятельства бандиты не учли — чем сложнее боевая задача для наших бойцов, тем яростнее их атаки и продуманнее действия», — написал Кадыров под видео.
Глава Чечни отметил, что совместные усилия воинов ЧР и силовых структур ДНР привели к успеху. Во время операции в одном из цехов они «затрофеили» три единицы боевой техники.
«Нет у нациков никаких шансов. До них это слабо доходит, но ничего, мы все равно всех вылечим!», — заявил Кадыров.
Националисты батальона «Азов»*, укрывшиеся в стенах завода, расстреливали в спину украинских бойцов, которые решили сдаться в плен. Кадры об этом опубликовала Народная милиция ДНР.
* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.