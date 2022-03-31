Кадыров показал штурм здания с националистами в Рубежном

Чеченские военнослужащие провели штурм здания в Рубежном Луганской Народной Республики (ЛНР), в котором находились националисты. Кадры операции показал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Ребята под командованием моего дорогого брата Исмаила Агуева штурмуют здание в Рубежном Луганской Народной Республики, в котором засели нацики», — написал Кадыров в своем Telegram-канале в описании к размещенному видеоролику.

Глава Чечни добавил, что здание было окружено, и «бандиты не могут убежать, как они привыкли это делать».

Первую партию гуманитарной помощи в Рубежное смогли привезти 18 марта. Людям приходилось жить без водоснабжения и электричества. Также им негде было покупать продукты и лекарства. Во вторник, 29 марта, жителям города доставили очередную партию гуманитарного груза. Подразделения Народной милиции ЛНР привезли горожанам еду, медикаменты и предметы первой необходимости. Кроме того, военные оказали помощь мирным жителям в эвакуации из города.

Во время ранней эвакуации мирных жителей из Рубежного, которая проходила на прошлой неделе, ВСУ не прекратили артиллерийский обстрел города.