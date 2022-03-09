Кадыров показал новое видео с продвижением чеченских бойцов во время спецоперации

Командир ОМОН «Ахмат-Грозный» УФСВНГ РФ по Чеченской Республике Анзор Бисаев сообщил, что сейчас чеченские бойцы начинают выполнять новую боевую задачу. Им поступила информация о расположении бандеровских групп, которые недавно побросали свои позиции, ретировались с поля и спасались бегством. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Бойцами получена информация о расположении бандеровских бандгрупп, которые немногим ранее побросали свои позиции, ретировались с поля боя и спаслись бегством», — написал Кадыров.

Он отметил, что в целом освобождение территорий на Украине идет согласно плану, хотя производятся небольшие корректировки на фоне получения оперативной информации.

Ранее стало известно о жестоких планах националистов на Украине. Мирные жители рассказали, что бандеровцы хотели уничтожить священнослужителей монастыря, расположенного в селе Никольское. Сообщение, которое поступило от простых граждан, распространил штаб территориальной обороны ДНР.

«Мирные жители села Никольское сообщили о подготовке националистической группировкой боевиков, находящихся в населенном пункте, к зачистке Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, обители Батюшки Зосимы», — сообщили в ДНР.