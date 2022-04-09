Кадыров показал, как чеченский спецназ зачищает Мариуполь от украинских нацбатов

Видео работы чеченского спецназа появилось в Telegram-канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

На кадрах видно, как военнослужащие Чечни в «формате ближнего боя» пошли в атаку и зачистили жилой квартал в Мариуполе.

«Бойцы под руководством… Замида Чалаева вычислили еще один гадюшник с бандеровскими выродками и очистили район от этой скверны. Времени деликатничать со сбродом паршивцев у наших парней нет, они привыкли делать все эффективно, быстро и четко», — написал Кадыров под видео.

Глава Чечни сообщил, что спецназ на месте увеличил боекомплект за счет трофейного оружия.

Кадыров обратился к служащим ВСУ с предложением сдаваться в плен, он назвал это «правильным решением» и возможностью вернуться к своим семьям.

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