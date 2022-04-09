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    09 апреля 2022, 23:20

    Кадыров показал, как чеченский спецназ зачищает Мариуполь от украинских нацбатов

    Глава Чечни Кадыров показал кадры зачистки спецназом ЧР кварталов Мариуполя от ВСУ

    Полина Созыкина

    Видео работы чеченского спецназа появилось в Telegram-канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

    Кадыров показал, как чеченский спецназ зачищает Мариуполь от украинских нацбатов

    На кадрах видно, как военнослужащие Чечни в «формате ближнего боя» пошли в атаку и зачистили жилой квартал в Мариуполе.

    «Бойцы под руководством… Замида Чалаева вычислили еще один гадюшник с бандеровскими выродками и очистили район от этой скверны. Времени деликатничать со сбродом паршивцев у наших парней нет, они привыкли делать все эффективно, быстро и четко», — написал Кадыров под видео.

    Глава Чечни сообщил, что спецназ на месте увеличил боекомплект за счет трофейного оружия.

    Кадыров обратился к служащим ВСУ с предложением сдаваться в плен, он назвал это «правильным решением» и возможностью вернуться к своим семьям.

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