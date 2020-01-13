Кадыров поддержал прекращение боевых действий в Ливии

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал инициативу о прекращении огня в Ливии. По его мнению, это единственно верный шаг в данной ситуации.

«Предложение принято, и режим в целом соблюдается. Мы считаем, что инициатива Кремля является единственно верным и правильным шагом в сложившихся условиях. Он может стать отправной точкой для восстановления мира и стабильности. Уверен, что Россия может озвучить и новые инициативы по ливийской вопросу», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Глава Чечни напомнил, что инициатива прекратить с полуночи 12 января боевые действия исходила от президентов России и Турции. Кадыров заметил, что Россия уже несколько лет прилагает усилия, направленные на сближение позиций противоборствующих сторон и установление между ними диалога. Он пообещал, что эта работа будет продолжена с удвоенной силой.

Кадыров подчеркнул, что мир в течение суток не наступит, но начало движения к единству запущено.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране фактически царит двоевластие. Восточные власти были избраны народом и сотрудничают с ЛНА, западной частью, в том числе Триполи, управляет правительство ПНС, сформированное при поддержке ООН и Евросоюза.