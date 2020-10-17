Кадыров ответил на версию о «чеченском следе» в убийстве учителя из пригорода Парижа
«Это не первый случай, когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев. Смею всех заверить — чеченцы здесь ни при чем. Более того, Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке», — написал в Telegram Рамзан Кадыров.
Он подчеркнул, что преступник, скорее всего, отдавал отчет своим действиям и понимал, что государство не слышит верующих.
Забегая вперед, дабы французские следователи не добавили красок в версию «чеченского следа», подчеркну, что в Чеченской Республике Анзоров побывал лишь раз в жизни — в возрасте двух летРамзан Кадыров.
Глава Чеченской Республики подчеркнул, что такой теракт заставляет задуматься о том, что во Франции часто путают демократию и вседозволенность. Кадыров назвал провокацией непозволительное отношение французов к исламским ценностям.
Рамзан Кадыров подчеркнул, что осуждает теракт, и выразил соболезнования родственникам погибших. Глава Чечни при этом призвал французов не провоцировать верующих.
«Когда во Франции будет налажен государственный институт межнациональных и межконфессиональных отношений, тогда в стране и будет здоровое общество. А пока найдите в себе силы признать, что у мусульман есть право на религию и никто его не отнимет!» — написал Кадыров.
Убийство учителя возле колледжа в парижском пригороде произошло 16 октября. Злоумышленник отрезал ему голову. Полиции преступник сдаваться не захотел, вытащил нож и начал оказывать сопротивление. Стражи порядка застрелили его. По предварительным данным, парень мог убить преподавателя из-за карикатур на пророка Мухаммеда, которые тот показывал ученикам на занятиях. СМИ написали, что убийство совершил чеченец, который родился в Москве.