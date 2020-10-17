Кадыров ответил на версию о «чеченском следе» в убийстве учителя из пригорода Парижа

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил теракт в пригороде Парижа. При этом он отметил, что это не первый раз, когда во Франции пытаются «свалить все свои проблемы на чеченцев». Это случилось, несмотря на то, что преступник большую часть жизни провел во Франции, а в Чечне был лишь однажды — в возрасте двух лет.

«Это не первый случай, когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев. Смею всех заверить — чеченцы здесь ни при чем. Более того, Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке», — написал в Telegram Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что преступник, скорее всего, отдавал отчет своим действиям и понимал, что государство не слышит верующих.

Забегая вперед, дабы французские следователи не добавили красок в версию «чеченского следа», подчеркну, что в Чеченской Республике Анзоров побывал лишь раз в жизни — в возрасте двух лет Рамзан Кадыров.

Глава Чеченской Республики подчеркнул, что такой теракт заставляет задуматься о том, что во Франции часто путают демократию и вседозволенность. Кадыров назвал провокацией непозволительное отношение французов к исламским ценностям.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что осуждает теракт, и выразил соболезнования родственникам погибших. Глава Чечни при этом призвал французов не провоцировать верующих.

«Когда во Франции будет налажен государственный институт межнациональных и межконфессиональных отношений, тогда в стране и будет здоровое общество. А пока найдите в себе силы признать, что у мусульман есть право на религию и никто его не отнимет!» — написал Кадыров.

Убийство учителя возле колледжа в парижском пригороде произошло 16 октября. Злоумышленник отрезал ему голову. Полиции преступник сдаваться не захотел, вытащил нож и начал оказывать сопротивление. Стражи порядка застрелили его. По предварительным данным, парень мог убить преподавателя из-за карикатур на пророка Мухаммеда, которые тот показывал ученикам на занятиях. СМИ написали, что убийство совершил чеченец, который родился в Москве.