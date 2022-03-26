Кадыров опубликовал видео боя за квартал Мариуполя

Глава Чечни Рамазан Кадыров опубликовал видео боя за один из кварталов Мариуполя. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он назвал украинских военных «бандитами, засевшими в квартирах мирных граждан». Также Кадыров добавил, что у него просили видео реальных боев.

«Передайте нацикам, чтобы немного покрасовались для более удачного кадра. Мой дорогой БРАТ Тимур Ахмаев снимет их на камеру. Шучу, не на камеру!» — написал он.

Ранее глава Чечни заявил, что с каждым днем растет количество добровольцев, которые хотят принять участие в спецоперации на Украине. Также в Грозном представители силовых ведомств, кабинета министров и муниципальных образований обсудили во время совещания вопросы об организации гуманитарной и медицинской помощи на Донбассе.