Кадыров обвинил власти Турции в поддержке терроризма

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что турецкие власти покрывают террористов. Он поставил ультиматум президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану, пригрозив ответными действиями.

Как сообщил Кадыров, его попросили отреагировать на действия властей Турции, прикрывающих террористов, совершивших преступления в России. Он подчеркнул, что преступники чувствуют себя в Турции очень вольготно.

«Открыто обращаюсь к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с РФ, не меняя своих убеждений за ее спиной», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Он добавил, что республика оставляет за собой право на ответные действия. По словам Кадырова, Чечня будет реагировать на ситуацию до тех пор, пока бандиты и отморозки будут продолжать укрываться в Турции, переименовывая парки именами террористов. В качестве логичного зеркального ответа он предложил увековечить в Грозном имя основателя «Рабочей партии Курдистана» Абдуллы Оджалана. Эту партию считают в Турции террористической.