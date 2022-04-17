Кадыров объявил «конкретную» спецоперацию на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине. Он также призвал украинских военных сдаться федеральным войскам.

«Сейчас начинается конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат, они сами напросились, так скажем, украинцы. Если вдруг кто не смог сбежать — бегите, оставьте свои позиции. Бегите, где федеральные войска: вас примут, накормят и напоят», — сказал глава Чечни Кадыров в своем Telegram-канале.

ВС РФ нанесли успешные атаки артиллерией по позициям ВСУ в районе населенного пункта Северодонецк в ЛНР, сообщил Кадыров. По его словам, российскими реактивными системами залпового огня и истребителями активно подавляются укрепленные опорные пункты украинских националистов.

До этого глава Чечни рассказал о методах борьбы чеченских бойцов с украинскими националистами в Мариуполе. Он отметил, что они «отнюдь не деликатные». Как добавил Кадыров, по уже проверенной тактике, разведывательным дроном предварительно выявляются огневые позиции противника, после чего бойцы переходят к фазе ликвидации обнаруженной угрозы.