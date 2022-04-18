Кадыров назвал Зеленского дураком и отправил к Байдену

Глава Чечни Рамзан Кадыров эмоционально ответил в Telegram-канале на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности сражаться с Россией еще 10 лет.

«Дурак он! Ты чего, у нас столько времени нету, мы на днях закончим все с тобой. У тебя шизофрения, по-моему, поезжай к своему старшему, брату Байдену, и давайте кидайте нам привет руками», — записал он аудиосообщение.

Всего за восемь часов пост Кадырова собрал почти восемь тысяч комментариев. Подписчики поддержали главу Чечни и потребовали полной денацификации Украины.

Накануне Рамзан Кадыров предупредил о начале «конкретной» спецоперации, призвал бойцов ВСУ сложить оружие и сдаться российским войскам.

Владимир Зеленский ранее объявил о готовности Украины сражаться с Россией в течение 10 лет в интервью телеканалу CNN. Он попросил западные страны ускорить поставки оружия.