Кадыров назвал «Талибан»* американским проектом

Захват власти в Афганистане сторонниками радикального движения «Талибан»* — это очередная афера американцев против мусульман. Об этом в прямом эфире на странице в Instagram заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что власти США изначально говорили, что не оставят население Афганистана, но при первой возможности бросили всех и сбежали.

«Десятилетиями там погибают люди, там уже больше двух миллионов погибших мирных жителей — [столько было] еще лет пять назад. Сейчас сколько погибло там. Бедных людей мучают. Американский проект — бен Ладен, американский проект — и талибы* тоже», — заявил Кадыров.

Глава Чечни призвал союзные государства России бросить все силы на укрепление границ с Афганистаном. По его словам, им стоит готовиться к худшему.

«Наши братья узбеки, таджики, киргизы, туркмены — все должны быть начеку. Граничащим с территорией Афганистана опасно сейчас. Этого хотят господа американцы», — пояснил Кадыров.

Он пояснил, что если талибы* станут реальной угрозой для России, то их остановят.

«Будет приказ — остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу», — подчеркнул Кадыров.

Президент США Джо Байден объявил, что выведет из Афганистана американские войска до 11 сентября. Это 20-я годовщина терактов в Нью-Йорке. после которых началась антитеррористическая операция на территории исламской республики против группировки «Аль-Каида»*.

После начала вывода американских войск сторонники движения «Талибан»* начали захват крупных городов Афганистана. В минувшее воскресенье, 15 августа, они взяли под контроль Кабул. Президент страны Ашраф Гани уехал за границу. Он пояснил, что пошел на этот шаг, чтобы предотвратить бойню.

Аэропорт Кабула второй день переживает коллапс. Множество жителей Афганистана пытаются любым способом улететь из страны, но гражданское авиасообщение полностью приостановлено.

Официальный представитель политического офиса «Талибана»* Мухаммед Наим заявил, что военные действия на территории Афганистана завершились. В ближайшее время в государстве сформируют новое правительство.

*"Аль-Каида», «Талибан» — террористические организации, запрещенные в России.