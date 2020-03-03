Кадыров назвал «сделку века» Трампа преступлением против мусульман

Рамзан Кадыров раскритиковал план Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Глава Чечни считает «сделку века» преступлением против мусульманского мира.

Кадыров 2 марта встретился с советником президента Палестины, верховным судьей Махмудом Аль-Хабашем. Он приехал в Чечню вместе с официальной делегацией своей страны.

«В ходе встречи я осудил так называемую „сделку века“, которая грубо нарушает нормы международного права и является преступлением против всего мусульманского мира», — заявил Кадыров. Его слова процитированы на официальном сайте главы Чеченской Республики.

Руководитель региона заметил, что они с Аль-Хабашем сошлись во мнении относительно этого вопроса. Оба считают, что западные страны провоцируют и поддерживают конфликты в мусульманских странах. Запад пользуется отсутствием единства у лидеров мусульманских стран, в итоге на Ближнем Востоке происходит эскалация военных процессов.

Кадыров анонсировал подписание соглашений между Чечней и Палестиной в сфере туризма. В будущем паломники из Чеченской Республики смогут регулярно посещать святые места в Палестине.

По плану Трампа Иерусалим должны признать единой и неделимой столицей Израиля, главный город Палестины он предложил перенести в Абу-Дис. Американский президент считает, что Израиль может забрать себе часть территории на Западном берегу реки Иордан.

Палестина категорически не согласна с таким возможным развитием событий. Из-за «сделки века» глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что разрывает отношения с США и Израилем. По его мнению, территория Палестины должна остаться в границах 1967 года. Столицей страны он хочет сделать Восточный Иерусалим.