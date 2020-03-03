    03 марта 2020, 08:42

    Кадыров назвал «сделку века» Трампа преступлением против мусульман

    Наза Салех Захи

    Рамзан Кадыров раскритиковал план Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Глава Чечни считает «сделку века» преступлением против мусульманского мира.
    Кадыров назвал «сделку века» Трампа преступлением против мусульман

    Кадыров 2 марта встретился с советником президента Палестины, верховным судьей Махмудом Аль-Хабашем. Он приехал в Чечню вместе с официальной делегацией своей страны.

    «В ходе встречи я осудил так называемую „сделку века“, которая грубо нарушает нормы международного права и является преступлением против всего мусульманского мира», — заявил Кадыров. Его слова процитированы на официальном сайте главы Чеченской Республики.

    Руководитель региона заметил, что они с Аль-Хабашем сошлись во мнении относительно этого вопроса. Оба считают, что западные страны провоцируют и поддерживают конфликты в мусульманских странах. Запад пользуется отсутствием единства у лидеров мусульманских стран, в итоге на Ближнем Востоке происходит эскалация военных процессов.

    Кадыров анонсировал подписание соглашений между Чечней и Палестиной в сфере туризма. В будущем паломники из Чеченской Республики смогут регулярно посещать святые места в Палестине.

    По плану Трампа Иерусалим должны признать единой и неделимой столицей Израиля, главный город Палестины он предложил перенести в Абу-Дис. Американский президент считает, что Израиль может забрать себе часть территории на Западном берегу реки Иордан.

    Палестина категорически не согласна с таким возможным развитием событий. Из-за «сделки века» глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что разрывает отношения с США и Израилем. По его мнению, территория Палестины должна остаться в границах 1967 года. Столицей страны он хочет сделать Восточный Иерусалим.