Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети

По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган. Эту сцену даже начали снимать, но в финальный монтаж она не вошла. Трогательные кадры, которых еще никто не видел, появились в интернете.

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Это рабочие кадры со съемок. На первом скриншоте можно увидеть спину и затылок одного из братьев Руссо. Видео с вырезанной сценой смогут посмотреть подписчики сервиса Disney+. Он начинает свою работу 12 ноября. Об этом сообщил портал The Hollywood Inquirer.

Джо Руссо рассказал, что сцену решили убрать, так как она перегрузила бы сюжет фильма, в котором и так много всяких хитросплетений.

Ранее зрители назвали «Мстители: Финал» самым популярным и лучшим экшен-фильмом года. Заключительная часть супергеройской франшизы от Marvel получила премию People’s Choice Awards. Премьера картины состоялась 29 апреля. 21 июля 2019 года лента установила мировой рекорд по сборам — «Мстители» стали самым кассовым фильмом в истории проката.