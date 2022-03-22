Кадры погрузки гуманитарной помощи для ЛДНР на Ил-76 ВКС РФ показал сайт телеканала «Звезда»

От Новосибирской области жителям ЛНР и ДНР будет доставлено 20 тонн гуманитарной помощи. Груз из России отправят на самолете Ил-76. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Чтобы погрузить на борт военного Ил-76 более 20 тонн гуманитарного груза, привлекли специалистов Сибирского спасательного центра МЧС России», — сообщила корреспондент телеканала Надежда Котормус.

В гуманитарную помощь были включены продукты, имеющие большой срок хранения, а также детское питание, теплые вещи и предметы первой необходимости. Собирать груз помогали общественные организации Новосибирской области и представители силовых структур региона.