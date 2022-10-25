Качиньский заявил о способности США раздавить Германию одним пальцем | 360°

25 октября 2022, 20:25
Качиньский заявил о способности США раздавить Германию одним пальцем
Лидер партии «Право и справедливость» Качиньский: США способны раздавить Германию
Жителям Польши свойственно переоценивать силу других государств, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. В качестве примера он привел Германию. По его словам, Соединенные Штаты могут раздавить эту страну одним пальцем, сообщили «Известия».
«Германия не является мировой державой. Когда-то она правда ею была, но сегодня таковой не является и далека от этого», — подчеркнул Качиньский.
Реклама
По его мнению, немецкие власти хотят использовать Польшу «как ходули, чтобы казаться крупнее, чем есть на самом деле».
Реклама
Ранее в МИД Польши заявили, что пока не получили ответа от ФРГ касательно ноты по выплате репараций за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны. В Германии не раз указывали на то, что этот вопрос считают закрытым.
Размер репараций, которые Польша требует от немецких властей, составляет 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов), уточнил RT
Германия
США
Международные отношения
Польша
Реклама
Реклама