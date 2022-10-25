Качиньский заявил о способности США раздавить Германию одним пальцем | 360°

Мир 25 октября 2022, 20:25 Качиньский заявил о способности США раздавить Германию одним пальцем Лидер партии «Право и справедливость» Качиньский: США способны раздавить Германию РИА "Новости"

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Жителям Польши свойственно переоценивать силу других государств, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. В качестве примера он привел Германию. По его словам, Соединенные Штаты могут раздавить эту страну одним пальцем, сообщили «Известия».

«Германия не является мировой державой. Когда-то она правда ею была, но сегодня таковой не является и далека от этого», — подчеркнул Качиньский.

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По его мнению, немецкие власти хотят использовать Польшу «как ходули, чтобы казаться крупнее, чем есть на самом деле».

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Ранее в МИД Польши заявили, что пока не получили ответа от ФРГ касательно ноты по выплате репараций за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны. В Германии не раз указывали на то, что этот вопрос считают закрытым.

Размер репараций, которые Польша требует от немецких властей, составляет 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов), уточнил RT