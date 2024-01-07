Мир 07 января 2024, 14:09 Качество работы российских систем РЭБ в зоне спецоперации высоко оценили в Германии Военный эксперт Гади: ВСУ не смогли противостоять российским системам РЭБ РИА «Новости»

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Преобладание артиллерии и высокое качество систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) наземного базирования сыграли большую роль в срыве летнего контрнаступления ВСУ российскими войсками. Об этом в интервью газете Neue Zürcher Zeitung заявил немецкий военный эксперт Франц-Штефан Гади.

Он добавил, что российская армия, несмотря на западную поддержку украинских сил, обладает гораздо большими возможностями. Оборонно-промышленные предприятия России оперативно наладили большой выпуск дронов-разведчиков и ударных беспилотников.

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«Также российские вооруженные силы всегда были лидерами в области радиоэлектронной борьбы наземного базирования. Они манипулировали противником с помощью средств постановки помех», — заявил Гади.

Военный эксперт добавил, что контрнаступление провалилось и в связи с ошибками командования ВСУ. Бойцы большого количества новых бригад не имели реального боевого опыта. Кроме того, им приходилось использовать западные системы вооружения, о которых они ничего не знали. Поэтому неудачный результат контрнаступления оказался предсказуемым.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что прекращение американской помощи украинской армии приведет к окончательному поражению в первой половине 2024 года. Он пояснил, что Евросоюз уже сейчас не покрывает и половины потребностей ВСУ в боеприпасах и нарастить их производство в короткие сроки не сможет.