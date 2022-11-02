Кабулов заявил, что США побуждают талибов дистанцироваться от России | 360°

Мир 02 ноября 2022, 21:23 Кабулов заявил, что США побуждают талибов дистанцироваться от России Спецпредставитель президента Кабулов: США побуждают талибов дистанцироваться от России Aaron Burden/Unsplash / Unsplash

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США оказывают давление на руководство талибов*, чтобы те дистанцировались от России, заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. В статье для «Независимой газеты» он написал, что так Штаты пытаются «купить» лояльность государств Центральной Азии.

По словам Кабулова, американцы и британцы делают все для усиления позиций афганского крыла «Исламского государства»**. Эту организацию рассматривают в качестве инструмента для давления на центральноазиатские страны — чтобы те прекратили отношения с Россией.

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«Лояльность последних пытаются просто купить, например суля различные материальные выгоды, такие как передача „в дар“ уже находящейся там американо-натовской техники», — заявил Кабулов.

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Спецпредставитель президента добавил, что американское руководство «неприкрыто шантажирует талибских* вожаков» ударом беспилотниками. США хотят, чтобы организация дистанцировалась от России, уточнил он.

У России нет общих тем для разговоров по Афганистану с США, рассказал Замир Кабулов. По его словам, американский представитель предлагал начать диалог, но российская сторона не увидела в этом необходимости.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в РФ.

**«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая группировка.