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    13 августа 2021, 11:38

    Кабулов заявил, что эвакуация посольства России в Кабуле не рассматривается

    Оксана Лавнюженко

    Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов рассказал о возможности эвакуации российского посольства в столице Афганистана Кабуле. По его словам, такое решение предприниматься не будет. Об этом сообщил ТАСС.

    «Нет, не рассматривается», — процитировал RT слова Кабулова, который ответил на соответствующий вопрос.

    Ранее стало известно о захвате движением «Талибан»*двух афганских городов — Кандагара и Герата.

    *«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.