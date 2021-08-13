Кабулов заявил, что эвакуация посольства России в Кабуле не рассматривается

Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов рассказал о возможности эвакуации российского посольства в столице Афганистана Кабуле. По его словам, такое решение предприниматься не будет. Об этом сообщил ТАСС.

«Нет, не рассматривается», — процитировал RT слова Кабулова, который ответил на соответствующий вопрос. Ранее стало известно о захвате движением «Талибан»*двух афганских городов — Кандагара и Герата. *«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.