Кабулов заявил, что эвакуация посольства России в Кабуле не рассматривается
Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов рассказал о возможности эвакуации российского посольства в столице Афганистана Кабуле. По его словам, такое решение предприниматься не будет. Об этом сообщил ТАСС.
«Нет, не рассматривается», — процитировал RT слова Кабулова, который ответил на соответствующий вопрос.
Ранее стало известно о захвате движением «Талибан»*двух афганских городов — Кандагара и Герата.
*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.