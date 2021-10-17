Кабо-Верде выдало США спецпосланника Венесуэлы

Власти Кабо-Верде выдали США специального посланника Венесуэлы в Африканском союзе Алекса Сааба. Об этом сообщило национальное собрание Венесуэлы в пресс-релизе, опубликованном в Twitter ведомства.

Бизнесмен Алекс Сааб представлял интересы Венесуэлы в Африканском союзе. Венесуэльские власти осудили незаконную выдачу Кабо-Верде гражданина Венесуэлы Алекса Сааба Морана.

В заявлении говорится о том, что Сааба незаконно арестовали в Кабо-Верде еще 491 день назад, когда он был в составе дипломатической группы. Венесуэльские власти отметили, что дипломата неоднократно пытали и нарушали его права.

Власти Венесуэлы пообещали приложить все усилия для освобождения Алекса Сааба. В частности, они выразили намерение не принимать участия в заседании Африканского союза, которое намечено на 17 октября.

Министерство иностранных дел Эстонии обвинило Россию в наращивании конфронтации после задержания своего консула Марта Лятте в Санкт-Петербурге. По данным ФСБ, дипломата задержали с поличным при получении секретных сведений.