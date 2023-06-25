Мир 25 июня 2023, 10:10 Кабмину Казахстана поручили подготовиться к реагированию на угрозы кризисных ситуаций Токаев поручил кабмину начать подготовку к реагированию на угрозы кризисных ситуаций пресс-служба президента Республики Казахстан

Читать 360tv в

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны начать подготовку к алгоритму реагирования на вероятные угрозы кризисных ситуаций. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«В ходе заседания Токаев поручил руководителям оперативных ведомств подготовиться к реагированию на вероятные угрозы возникновения кризисных ситуаций», — говорится в сообщении.

Реклама

Кроме того, в ходе заседания президент республики отметил необходимости обеспечения безопасности казахстанских граждан и финансово-экономической стабильности в стране.

Ранее стало известно, что Токаев в связи с ситуацией в России провел внеочередное заседание Совета безопасности республики, заслушав доклады глав оперативных ведомств и силовых структур. По его итогам президент принял разработанный кабмином оперативный план действий.