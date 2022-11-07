Кабмин утвердил 216 проектов по импортозамещению ПО в машиностроении и металлургии | 360°

Мир 07 ноября 2022, 11:47 Кабмин утвердил 216 проектов по импортозамещению ПО в машиностроении и металлургии Вице-премьер РФ Чернышенко: утверждено 216 проектов по импортозамещению иностранного ПО РИА "Новости"

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Правительство России утвердило 216 проектов по импортозамещению зарубежного программного обеспечения в машиностроении, металлургии и других отраслях отечественной промышленности. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, написал ТАСС.

По его словам, всего в импортозамещение иностранного ПО представители бизнеса инвестируют свыше 155 миллиардов рублей.

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«Власти России также до конца 2022 года на импортозамещение ПО выделят 28 миллиардов рублей», — отметил он.

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Ранее Минцифры сообщило, что в скором времени в России появится собственный маркетплейс с отечественным программным обеспечением. Он получил название Russoft.ru, пользователям предоставят доступ к российским программным продуктам, включенным в реестр ПО России.

Правообладатели и разработчики программного обеспечения уже обращаются с заявками на портал госуслуг, ресурс на данный момент предлагает более тысячи единиц ПО, сообщал RT.