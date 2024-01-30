Мир 30 января 2024, 14:32 Кабмин Украины утвердил новый проект закона о мобилизации Кабмин Украины отправил в Раду новый проект закона о мобилизации РИА «Новости»

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Кабинет министров Украины утвердил новый проект закона о мобилизации и направил его на рассмотрение в Верховную раду. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, текст законопроекта пока не обнародовали. В ближайшее время украинский парламент должен определиться со сроками рассмотрения документа.

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Всеобщую мобилизацию на Украине объявили с февраля 2022 года, после чего неоднократно продлевали. Власти страны запретили мужчинам призывного возраста выезд из страны, а повестки им вручают в местах массового скопления людей, на улицах и в государственных учреждениях.