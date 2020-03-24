Кабмин Украины снизил жителям цены на газ

Кабмин Украины заявил о снижении оптовой цены на 14% на газ для населения. Такие меры приняты для уменьшения затрат жителей в условиях карантина.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства Украины.

«В марте 2020 оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК „Нафтогаз Украины“ поставляет газ в рамках специальных обязанностей, составит 3,40 гривны (0,12 доллара) за кубометр. Это на 14% меньше, чем в феврале 2020 года», — сказано в сообщении.

В феврале «Нафтогаз» заявил, что цены на газ для жителей достигли минимума с апреля 2016 года. Стоимость снизилась за месяц на 15%.

А в начале марта антимонопольный комитет Украины заподозрил «Нафтогаз» в завышении цен для промышленных компаний. Это повлекло за собой рост цен на газ для жителей Украины.