Кабмин Украины рекомендовал уволить Кличко

Кабинет министров Украины решил снять с поста главы Киевской государственной городской администрации (КГГА) Виталия Кличко. Такое заявление сделал народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

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«Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА! Киевское самоуправление — все», — сообщил Гончаренко на своей странице в Facebook. Однако депутат добавил, что окончательное решение примет президент Украины Владимир Зеленский.

Гончаренко назвал происходящее «наступлением на киевское самоуправление». Он также выразил уверенность, что такие действия не приведут ни к чему хорошему.

Об увольнении градоначальника Киева также в своем Telegram-канале написал бывший народный депутат Сергей Лещенко.

Ранее Офис президента Украины попросил Кабинет министров внести представление на увольнение главы КГГА.

В свою очередь, сам градоначальник Киева назвал попытки разделить власть в столице и снять его с поста главы КГГА противоречащими законодательству. Кличко подчеркнул, что намерен отстаивать существующий порядок, когда избранный мэр Киева также является главой горадминистрации. Он назвал введение «двоевластия» в украинской столице антиконституционными, передал «Интерфакс».

Виталий Кличко стал главой городской государственной администрации Киева в конце июня 2014 года. Указ о его назначении подписал тогда еще глава государства Петр Порошенко.