Кабмин Украины отозвал назначение Саакашвили вице-премьером

«Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим „сливом“ — назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще», — написал главред «Цензор.нет» Юрий Бутусов в соцсетях.

По его словам, «фарсовая» история с назначением Саакашвили лишний раз показала, что у лидера Незалежной Владимира Зеленского остается в политике «инстаграмное мышление». Бутусов заметил, что инициативы украинского президента вбрасываются ради достижения общественного резонанса и внешнего эффекта.