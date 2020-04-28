    28 апреля 2020, 16:07

    Кабмин Украины отозвал назначение Саакашвили вице-премьером

    Артур Блянихов

    Украинское правительство отозвало из Верховной рады представление о назначении бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьера. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на местные СМИ.

    «Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим „сливом“ — назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще», — написал главред «Цензор.нет» Юрий Бутусов в соцсетях.

    По его словам, «фарсовая» история с назначением Саакашвили лишний раз показала, что у лидера Незалежной Владимира Зеленского остается в политике «инстаграмное мышление». Бутусов заметил, что инициативы украинского президента вбрасываются ради достижения общественного резонанса и внешнего эффекта.