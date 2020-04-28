Кабмин Украины отозвал назначение Саакашвили вице-премьером
Украинское правительство отозвало из Верховной рады представление о назначении бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьера. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на местные СМИ.
«Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим „сливом“ — назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще», — написал главред «Цензор.нет» Юрий Бутусов в соцсетях.
По его словам, «фарсовая» история с назначением Саакашвили лишний раз показала, что у лидера Незалежной Владимира Зеленского остается в политике «инстаграмное мышление». Бутусов заметил, что инициативы украинского президента вбрасываются ради достижения общественного резонанса и внешнего эффекта.