Мир 09 декабря 2022, 02:21 Власти Сербии подтвердили вторжение на север Косова и Метохии свыше 300 косовских полицейских Кабмин Сер заявил о вторжении на север Косова и Метохии порядка 350 косовских полицейских РИА «Новости»

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На север Косова и Метохии вторглись около 350 сотрудников спецподразделений полиции непризнанного Косова, заявил глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович. По его словам, они зашли в город Косовска-Митровица. Об этом сообщила газета «Вечерне новости».

Такое заявление Петкович сделал во время пресс-конференции, которая была экстренно созвана.

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«По нашим сведениям, порядка 300-350 полицейских в бронежилетах и представителей Rosu (представители спецназа косовской полиции — прим. ред) <…> вторглись на север Косова и Метохии», — сказал Петкович.

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По его словам, у косовских полицейских при себе имелось длинноствольное оружие, а сами они были в полном боевом снаряжении и на бронеавтомобилях. На север Косова и Метохии они вторглись около 20:30 (22:30 по московскому времени).

После этого, как добавил Петкович, силовики заняли позиции и «буквально оккупировали и блокировали целый город Косовска-Митровица».

Ранее местные СМИ сообщали о вторжении от 200 до 300 косовских спецназовцев на север Косова и Метохии. Как указывалось, так премьер непризнанного Косова Альбин Курти «перешел к финальной стадии оккупации севера Косова и Метохии».