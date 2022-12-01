Мир 01 декабря 2022, 17:12 Кабмин Сербии решил ограничить цены на основные продукты

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В Сербии установили ограничения цен на продовольственные продукты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

По данным RT, в списке продуктов, на стоимость которых установлены ограничения, попали сахар, мука и подсолнечное масло. Так, в переводе на русские рубли цена за килограмм сахара не должна превышать 64 рублей, подсолнечного масла - 122 рубля за литр.

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Покупатели также не должны заплатить свыше 84,7 динара (47 рублей) за килограмм муки.

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