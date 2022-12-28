Мир 28 декабря 2022, 17:53 Кабмин Израиля заявил, что не допустит появления ядерного оружия у Ирана Глава кабмина Израиля Лапид: правительство не допустит появление ядерного оружия у Ирана Unsplash

Читать 360tv в

Израильские власти никогда не допустят появления ядерного оружия у Ирана, заявил глава переходного кабинета министров еврейского государства Яир Лапид. По его словам, в израильском обществе царит «полное согласие» по этому вопросу.

«Ни одно израильское правительство не допустит появления ядерного Ирана. Если нужно действовать, будем действовать», — процитировал Лапида ТАСС.

Реклама

Глава кабмина добавил, что обсуждал эту тему с будущим премьер-министром Израиля, главой партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху.

Реклама

Ранее президент США Джо Байден и лидер Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Вашингтоне также договорились добиваться того, чтобы Иран не смог ни разработать, ни купить ядерное оружие. До этого спецпредставитель Америки по Ирану Роберт Малли заявил, что Байден готов пойти даже на «военный сценарий» ради предотвращения появления «ядерного Ирана», но пока вооруженное вмешательство не нужно.

В ноябре главы МИД стран G7 по итогам встречи в Германии выпустили заявление, где отметили, что ядерная программа Ирана постоянно растет и это вызывает их обеспокоенность. Министры иностранных дел «Большой семерки» тоже договорились не допустить создания ядерных ракет и бомб в стране.