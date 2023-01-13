Мир 13 января 2023, 15:11 Кабмин ФРГ счел незаконной передачу Польшей танков Leopard на нужды ВСУ без согласия Германии Кабмн ФРГ: Германия не получала от партнеров запросы на согласие передать ВСУ Leopard

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Немецким властям пока не поступали запросы от стран-союзников на разрешение передать ВСУ танки Leopard. Такое заявление сделала официальный представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман. Ее процитировал ТАСС.

Главу правительства Германии спросили, получали ли ее коллеги документы на согласование таких отправок. Журналисты уточнили, что речь идет о танках, собранных на немецкой территории и переданных странам — партнерам ФРГ.

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«Нет», — ответила Хофман.

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Также она подчеркнула, что власти ФРГ признают незаконной самовольную передачу Leopard на баланс украинской армии со стороны государств — союзников Германии. По словам Хофман, для таких поставок необходимо официальное разрешение от немецкого правительства.

Среди стран, которые анонсировали отправку собранных в Германии Leopard на нужды украинской армии — Финляндия и Польша.