Ключевые политики Финляндии предупреждены о том, что Россия 13 мая якобы может прекратить поставки газа в ответ на решение финских властей вступить в НАТО. Об этом говорится в материале финской газеты Iltalehti.

В такой ситуации, как отмечается в материале, в Финляндии могут возникнуть проблемы с промышленностью и производством продуктов питания.

Сейчас, по данным издания, государство хочет понять, будет ли реализована угроза.

Политики проинформированы о возможном прекращении поставки газа в Финляндию, отметил председатель парламентской группы партии «Истинные финны» Вилле Тавио. По его словам, были проведены подготовительные работы.

Финляндия намерена подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто. По его словам, шведские власти планируют подать заявку на вступление в Североатлантический альянс в такой же срок.

В понедельник, 16 мая, парламент Финляндии намерен провести дебаты по вопросу перспективы вступления страны в НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже пообещала, что Соединенные Штаты поддержат заявки обеих стран.