Мир 13 апреля 2024, 17:53 Кабинка сорвалась с канатной дороги в Анталье, погиб один человек Hurriyet: в Анталье кабинка сорвалась с канатной дороги, семь человек пострадали

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Кабинка, в которой находились восемь человек, 12 апреля сорвалась с канатной дороги в Анталье. В результате погиб 54-летний мужчина, остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила турецкая газета Hurriyet.

По данным полиции, вечером поврежденная опора канатной дороги упала на кабинку с отдыхающими. Пол в кабинке проломился, люди сорвались вниз.

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Сама канатная дорога остановилась, в остальных 24 кабинках оказались заблокированы 174 человека. В ходе спасательной операции их благополучно спустили на землю.

Генпрокуратура Турции начала проверку случившегося. Глава Минюста Йылмаз Тунч заявил, что выданы ордера на задержание 13 человек, в том числе представителей компании — эксплуатанта канатной дороги и ответственных за ее обслуживание.

В январе аналогичное ЧП на канатной дороге произошло в Австрии. В результате падения кабинки на курорте Хохотц пострадали четыре человека.