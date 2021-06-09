Пациентам отключили кислород в Индии. «Учения» привели к жертвам

Владелец одной из частных клиник Индии решил провести эксперимент. Он поручил врачам отключить кислород тяжелым пациентам. В результате скончались 22 человека, заявили СМИ. Теперь расследованием занимаются власти города Агра.

Местные власти обратили внимание на видео, опубликованное в соцсетях. На кадрах владелец клиники Аринджай Джайн рассказывал, что к концу апреля в медучреждении стали заканчиваться запасы кислорода. Врачи попросили родственников забрать пациентов домой, но те не согласились.

В итоге Джайн решил провести «учения», сообщило издание The Times of India. Утром 26 апреля тяжелым больным на пять минут отключили подачу кислорода. По словам врача, 22 пациента стали задыхаться и синеть. После этого журналисты стали писать, что эти люди скончались во время эксперимента.

Владелец клиники заявил, что 26 апреля умерли четыре человека с коронавирусом, а 27 апреля — еще трое. При этом он отметил, что не располагает точными цифрами, сколько пациентов скончались из-за нехватки кислорода.

Все обстоятельства проведения «учений» предстоит выяснить специалистам. В полиции комментировать информацию о погибших пока не стали.