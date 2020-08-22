К Земле приблизится астероид

Космический объект приблизится к Земле 2 ноября приблизительно в 18:33 по московскому времени, в канун выборов американского президента.

Агентство отмечает, что вероятность того, что 2018 VP1 попадет в атмосферу Земли очень мала, примерно 1 к 240, или 0,41%.

Астероид был открыт 3 ноября 2018 года, ученые отнесли его к группе «Аполлонов», то есть астероидов, чьи трассы пересекают земную орбиту.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что мимо Земли на безопасном расстоянии 5 августа пролетел астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров. По ее словам, мимо планеты на безопасном расстоянии такие небесные тела проходят каждые две недели.